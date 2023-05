Langweids Wehr zeigt sich bei der Prüfung fit für den Unfalleinsatz

Um immer einsatzbereit zu sein, müssen die Feuerwehrleute regelmäßig üben. Wie die Langweider Aktiven bei der Leistungsprüfung abschnitten.

Fünf Feuerwehrfrauen und vierzehn Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Langweid stellten sich kürzlich der Leistungsprüfung „Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz“, die seit 2019 zum ersten Mal wieder in der Langweider Wehr durchgeführt werden konnte. In insgesamt drei Prüfungsdurchgängen zeigten alle Teilnehmenden ihr Können nahezu fehlerfrei. Für drei Feuerwehrmänner war es die letzte Leistungsprüfung dieser Art, sie erhielten das höchste Leistungsabzeichen der Stufe Gold-Rot.

„Während der zügigen und konzentrierten Prüfungsabläufe merkte man euch die gute Vorbereitung für die Abnahme an. Glückwunsch an alle“, fasste Kreisbrandmeister Tom Mair die solide Leistung zusammen. Als Prüfungsszenario wurde ein Verkehrsunfall angenommen, bei dem eine Puppe als eingeklemmter Fahrer diente. Diese galt es zu befreien und an den Rettungsdienst zu übergeben. Nach dem Einsatzbefehl war der Verkehr abzusichern, die Einsatzstellenbeleuchtung in Betrieb zu nehmen, das Unfallfahrzeug sicher zu unterbauen und die Sicherung gegen die Brandgefahr zu gewährleisten. Der Melder betreute währenddessen die verunfallte Person.

Der Langweider Wehr bleiben 240 Sekunden zur Einsatzvorbereitung

Die Rettungsschere und der Spreizer wurden in der Zwischenzeit zum Einsatz vorbereitet. All das musste in der Zeitvorgabe von 240 Sekunden erledigt werden. Zusätzlich gab es in Zweierteams eine Truppaufgabe zu bewältigen. Gefragt waren beispielsweise die stabile Seitenlage, die Tauchmotorpumpe, die Handhabung der Motorkettensäge oder auch das Hebekissen. Ab Stufe fünf steht außerdem noch das Erkennen von Gefahrgutkennzeichen und bei der höchsten Stufe ein schriftlicher Teil mit einem Fragebogen auf dem Prüfungsprogramm.

Langweids Kommandant Christian Steiner freute sich über den reibungslosen Prüfungsverlauf und überreichte das Leistungsabzeichen der Stufe Bronze an Maximilian Eberle, Christian Schwegler und Linus Schwertfirm. Silber erhielten Laura Dirr, Verena Dirr, Bernhard Nachlinger, Simon-Luca Napolitano und Michael Seitz. Franziska Machold und Simon Strempfl erzielten das goldene Abzeichen. Gold-Blau gab es für Timm Burggraf, Sabrina Dehm, Caroline Kratzer und Markus Steigleder. Maximilian Lechner und Martin Schallner erhielten Gold-Grün. Das höchste Abzeichen in Gold-Rot erhielten Andreas Biele, Thomas Hörmann und Dominik Kratzer. (AZ)

