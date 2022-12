Münchner Pfarrer erzählt, warum er selbst eine Zeit lang obdachlos war

Plus Pfarrer Felix Leibrock weiß aus eigener Erfahrung, was es heißt, keine Wohnung zu haben. Er traf Menschen, die abstürzten, tief fielen und wieder aufstanden.

Herr Leibrock, wie wird man als Pfarrer wohnungslos? Pfarrer sein; das klingt so nach Vollkasko-Existenz.



Felix Leibrock: Stimmt. Als ich nach München gezogen bin, hatte ich keinen Zweifel daran schnell eine Wohnung zu finden. Wieviel seriöser kann ein Mieter denn sein? Doch dann habe ich festgestellt: Pfarrer sein ist in einer Stadt wie München nicht mal Garantie für ein Teilkasko-Dasein. Zweieinhalb Jahre lang habe ich nach einer Wohnung gesucht, die die Bezeichnung auch verdient. Das Glücksgefühl schließlich, 16 Quadratmeter ganz alleine zu haben; mit einer Türe, die man hinter sich zu machen kann und einer Dusche, das ist unbeschreiblich.