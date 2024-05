Leistungsprüfung bestanden: „Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz“

Die Langweider Feuerwehr führte kürzlich eine Leistungsprüfung durch.

Einige Feuerwehrfrauen und -männer der Freiwilligen Feuerwehr Langweid stellten sich kürzlich der Leistungsprüfung „Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz“. In den Prüfungsdurchgängen zeigten alle Teilnehmenden ihr Können nahezu fehlerfrei. Für Bernhard Gleich und Fabian Greppmeier war es die letzte Leistungsprüfung dieser Art, sie erhielten das höchste Leistungsabzeichen der Stufe Gold-Rot.

„Während der zügigen und konzentrierten Prüfungsabläufe merkte man euch die gute Vorbereitung für die Abnahme an. Glückwunsch an alle“, fasste Kreisbrandmeister Christian Scheer die solide Leistung zusammen. Auch Kreisbrandmeister des Bereichs Ausbildung Mathias Habermann und die beiden Schiedsrichter Gregor Wiedemann und Gökcen Gök attestierten den Prüflingen eine tadellose Leistung.

Das wechselweise Öffnen und Schließen von Schere und Spreizer simuliert dabei den Rettungsvorgang der eingeklemmten Person. Foto: Laura Dirr

Das Prüfungsszenario soll sich am täglichen Einsatzgeschehen der Feuerwehr orientieren, weshalb ein Verkehrsunfall angenommen wird, bei dem eine Puppe in einem Schrottfahrzeug als eingeklemmter Fahrer dient. Diese gilt es zu befreien und wohlbehalten an den Rettungsdienst zu übergeben. Hinzu kommen die stufenabhängigen Zusatzaufgaben. Bei der Stufe eins sind Einzelaufgaben aus der Gerätekunde gefordert. Ab der Stufe zwei sind Truppaufgaben zu bewältigen wie beispielsweise die Vorführung und Erläuterung einer Motorkettensäge, des hydraulischen Rettungssatzes oder der stabilen Seitenlage. Bei der höchsten Stufe sechs muss ein schriftlicher Fragebogen ausgefüllt werden. (Laura Dirr)