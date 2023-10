Jugentheater startet mit Michael Endes "Wunschpunsch" neu

Zwischen Himmel und Hölle – irrwitzige Tragikomödie in drei Akten: Nach längerer Pause spielt das Jugendtheater Lützelburg Michael Endes „Wunschpunsch“.

In den 80er-Jahren schrieb Michael Ende seinen „satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch“, seinen letzten vollständigen Roman, den er kurz vor seinem Tod für die Theaterbühne inszenierte. Dieses fesselnde Stück mit nachdenklichen Inhalten aber auch urkomischen Szenen wählte die Theaterjugend Lützelburg für den Neuanfang nach mehrjähriger Pause.

In sechs Rollen wird in dem Stück für Menschen ab acht Jahren alles verkörpert, was es für ein gutes Theaterstück braucht. Das Böse in Person des geheimen Zauberrates Prof. Dr. Beelzebub Irrwitzer (Katharina Müller) und dessen Tante, der Geldhexe Tyrannja Vamperl (Mia Wagner) sowie des Vertreters aus den Tiefen der Hölle, des vom Minister der Äußeren Finsternis abgesandten Gerichtsvollziehers Maledictus Made (Johanna Bronner).

Als Gegenpart das Gute: personifiziert durch den zerrupften Raben Jakob Krakel (Valentina Weißhaupt) mit einer Frau in jedem Nest und den kugelrunden verkappten Minnesängerkater Maurizio di Mauro (Katharina Kopold). Beide werfen ihre Abneigung über Bord, um der großen Sache zu dienen. Natürlich bekommen sie Unterstützung aus dem Himmel, von dem für einen Kurztrip auf die Erde herabgestiegenen Heiligen Sylvester (Theresa Winter).

Großes Welttheater auf der Lützelburger Bühne

Irrwitzer und Tyrannja werden ihre Machtbesessenheit und Geldgier zum Verhängnis, da die mit der Unterwelt geschlossenen Verträge zu platzen drohen. In einem siebenstündigen Count-Down versuchen sie alles, der drohenden Pfändung durch seine Höllische Exzellenz Beelzebub zu entgehen. Sie sollen Tierarten ausrotten, Seuchen in die Welt setzen und vor allem das Klima manipulieren, um Dürreperioden und Überflutungen zu provozieren. Als letztes Mittel setzen sie auf die mächtige Zauberkraft des Wunschpunsches mit dem Ziel, die Welt in eine ökologische Katastrophe zu stürzen.

Doch – dem Himmel sei Dank – können die beiden Tierspione Krakel und Maurizio den zerstörerischen Plan aufdecken und versuchen diesen mit ihren bescheidenen Kräften zu vereiteln. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Dieser rasante Wettlauf gegen die Zeit, bei dem Jung und Alt auf ihre Kosten kommen, ist zu sehen bei der Premiere am Samstag, 4. November, im Theaterheim in Lützelburg. Weitere Termine sind 05./11./12./18./19. November, jeweils ab 17 Uhr. (AZ)