Unbekannter fährt gegen geparktes Auto und flüchtet

Ein Unbekannter fährt in Lützelburg beim Wenden gegen ein geparktes Auto. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtet er.

Unfallflucht begangen hat am frühen Sonntagmorgen ein Unbekannter in Lützelburg. Laut Polizeibericht wendete der Täter in der Straße Köhlerberg in einer Grundstückseinfahrt. Dabei stieß er gegen ein geparktes Auto und flüchtete anschließend. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. (jlü)