Meitingen

vor 33 Min.

Altes Divi-Gelände: Meitingen sucht einen Investor

Der alte Einkaufsmarkt an der Schloßstraße von Meitingen soll weg: Doch was kommt danach?

Plus Wie geht es in der Meitinger Mitte weiter? Mehrere Investoren zeigen Interesse.

Von Steffi Brand

Handel im Wandel: Was tut sich in Meitingens Mitte mit Blick auf das alte Divi-Gebäude? Dass es in diesem Bereich aktuell nur wenige "sichtbare" Entwicklungen gibt, hat laut Meitingens Bürgermeister Michael Higl (CSU) nicht den Grund, dass das Schloßmarktgelände rund um das alte DIVI-Gebäude vergessen wurde. Stattdessen sollen nun Gespräche mit Investoren geführt werden, die bereits Interesse angemeldet haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .