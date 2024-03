"Blumenkinder" sollen das Vereinsleben in Meitingen bereichern

Mitgliederehrungen und eine erfreuliche Nachricht zum Thema Nachwuchs prägen die Jahresversammlung beim Meitinger Obst- und Gartenbauverein.

„Das gärtnerische und gesellige Leben blüht wieder voll auf“, freute sich der zweite Vorsitzende des Meitinger Obst- und Gartenbauvereins, Anton Lukasch. Er gab bekannt, dass der Verein in naher Zukunft wieder eine Kindergruppe ins Leben rufen und betreuen werde, die unter der Leitung von Daniela Busl den Namen „Blumenkinder“ bekommt.

Derzeit gehören dem Verein 218 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 72 Jahren an. In den Vordergrund seiner Ausführungen über die Aktivitäten und Geselligkeiten Ereignisse stellte der zweite Vorsitzende die Renovierung des Gartenhauses, das Sommerfest im Lechgarten, den Vereinsausflug nach Nördlingen sowie mehrere Baumschnittkurse heraus. Den Erlös des Sommerfestes rundete der Verein von 280 auf 500 Euro auf und spendete den Betrag der Meitinger Tafel. Auch der Geräteverleih wurde von den Mitgliedern nach der Pandemie wieder häufiger genutzt. Bedauerlich fand Lukasch, dass die Apfelernte 2023 nicht sehr ergiebig war, so dass wieder kein Apfelsaft erzeugt werden konnte.

Meitinger Gartenbauverein plant Pflanzentauschbörse

Bürgermeister Michael Higl lobte das Vereinsleben im Meitinger Obst- und Gartenbauverein. „Ein Ehrenamt fordert Engagement, Motivation und Leidenschaft, was im Meitinger Gartenbauverein beispielhaft vorgelebt wird.“ In einem Vortrag mit dem Thema „Kompost, das schwarze Gold des Gärtners“ referierte Imelda Hönig über Herstellung und Nutzung von Kompost. Lukasch gab noch einen Ausblick auf Ereignisse, in Planung sind eine Pflanzentauschbörse im Mai, das Gartenfest im Juli und der Vereinsausflug zur Landesgartenschau in Kirchberg.

Günther Wolff, Vorstandsmitglied im Landesverband Augsburg, die beiden Vorsitzenden Uli Haid und Anton Lukasch sowie Bürgermeister Michael Higl ehrten langjährige Mitglieder. Für 25-jährige Vereinstreue wurden Josef Denk, Georg Eberle und Alois Noebauer mit einer Urkunde und der silbernen Ehrennadel des Kreisverbandes Augsburg geehrt. Auf 40 Jahre Mitgliedschaft können Heidi Mittring und auf 50 Jahre Vereinszugehörigkeit Anna Wollny zurückblicken. Beide wurden mit der einer Urkunde und der goldenen Ehrennadel des Landesverbands Bayern ausgezeichnet. (peh)