Das Bezirksmusikfest findet in diesem Jahr in Erlingen statt

Musikverein wird 50 Jahre alt und rüstet sich für große Feiern. Auch Freunde aus Frankreich kommen.

Im Mittelpunkt der Jahresversammlung des Musikvereins Erlingen standen die Vorbereitungen für das 50. Jubiläum vom 22. Juli bis 24. Juli. In diesem Zuge findet auch das 43. Bezirksmusikfest des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes in dem Meitinger Ortsteil statt. Ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist der Besuch der befreundeten Musikkapelle "Les Amis d'Erlingen" aus der französischen Partnerstadt Pouzauges, die vom 26. Mai bis 29. Mai nach Erlingen kommen wird.

Erlingen bereitet sich auf das Bezirksmusikfest 2022 vor

Vorsitzender Bernd Schey berichtete, dass bisher 17 Festausschusssitzungen und ein runder Tisch in Meitingen sowie zahlreiche Sitzungen in kleinen Gruppen abgehalten wurden. Schey verwies auf die einzigartige Gelegenheit, zusätzlich das erste LEW Blasmusik- Festival am Freitag des Festwochenendes ausrichten zu dürfen. Das Festwochenende soll allen Kapellen aus dem Bezirk eine Bühne bieten, um nach der so langen Corona-Durststrecke wieder öffentlich auftreten zu können, erklärte der Vorsitzende.

Bereits am 28. Mai findet gemeinsam mit den französischen Gästen anlässlich der 40-jährigen Partnerschaft zwischen den beiden Musikvereinen ein Festakt im Meitinger Bürgersaal statt. "Ob alles wie geplant über die Bühne gehen kann, hängt von den zu dieser Zeit gültigen Corona-Bedingungen ab", sagte der Vorsitzende. Der Musikverein hat derzeit 233 Mitglieder, die Kapelle 39 Aktive . Aktuell gehören neun jugendliche Musiker zum Kreis des neu ins Leben gerufenen Jugendorchesters.

Abgerundet wurde der Abend mit Auszeichnungen für fleißige Musikanten, die die meisten Einsätze im vergangenen Jahr absolvierten. Eine Urkunde erhielten aus den Händen von Bernd Schey Dirigentin Caroline Dhom und Hubert Reiter.