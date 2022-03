Unbekannter stiehlt Tauföl aus der Kirche in Herbertshofen

Gezielt läuft ein Unbekannter in der Kirche in Herbertshofen in Richtung Altarraum und reißt ein Kästchen von der Wand. Die Polizei sucht Zeugen.

Mitten in der Kirche hat ein Unbekannter gegen das siebte Gebot verstoßen. Dabei richtete der Dieb in dem Gotteshaus an der Heribaltstraße 7 zudem einen Schaden in Höhe von 500 Euro an.

Am Dienstag betrat der Täter die Kirche, die für jedermann zwischen 8 und 18.30 Uhr geöffnet ist. Gezielt ging der Dieb laut Polizei in Richtung Altarraum, wo an der linken Seite ein Kästchen angeschraubt ist, in dem sich Tauföle befinden. Der Unbekannte riss das verschlossene Kästchen aus der Verankerung und nahm es mit. Die Polizei Gersthofen bittet unter der Telefonnummer 0821/323-1810 um Hinweise. (thia)