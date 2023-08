Heute mal fleischfrei: gefüllte Champignons vom Grill

Plus Ob als fleischfreie Beilage zum Steak oder als vegane oder vegetarische Hauptspeise: die gegrillten Champignons mit Nussfüllung kommen immer gut an.

Wenn im Hause Geweth Kochen oder Grillen auf dem Programm stehen, dann benutzt Inge Geweth ihr liebstes Küchengerät: ihren Thermomix. Den nutzt sie nicht nur privat, sie zeigt dessen Vorzüge auch regelmäßig Interessierten im Zuge von Vorführungen und steht bei Fragen immer gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. Die fleischfreie Küche kennt sie gut, verrät sie, denn ihre Tochter isst gerne vegetarisch oder auch vegan. Um Abwechslung auf den Tisch zu bekommen, nutzt die Thermomix-Repräsentantin gerne ein online-Rezeptportal. Dort hat sie in der Rezeptkollektion rund um veganes Grillen auch ein Rezept gefunden, das sich gut für die Grillsaison eignet: gegrillte Champignons mit Nussfüllung.

Zubereitet werden können die gegrillten Pilze sowohl mit dem originalen Küchengerät als auch mit einer Küchenmaschine, die die gleichen Funktionen hat. Damit es später richtig knackt, wird als erstes das Topping, also die Füllung, zubereitet: Pinienkerne und Walnüsse, je etwa 25 Gramm, werden in einer Pfanne ohne Fett geröstet. Ob das auf dem Herd oder auf dem Grill passiert, ist den Hobbyköchen natürlich selbst überlassen. Die gerösteten Nüsse werden später benötigt und bis dahin zur Seite gestellt.