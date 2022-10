Meitingen

12:00 Uhr

Kein Zwang mehr zum Satteldach bei Häusern im Meitinger Schmidtenfeld

Ein weitgehend homogenes Wohnquartier mit freundlichem Charakter – so beschreibt Städteplaner Werner Dehm das Meitinger Schmidtenfeld. Dort werden nun auch andere Dachformen erlaubt.

Plus Das Meitinger Baugebiet "Schmidtenfeld" aus den 1950er-Jahren soll sein Gesicht verändern dürfen. Was dort nun erlaubt ist – und was verboten bleibt.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Eine imaginäre Käseglocke drüberstülpen und die Siedlung so zu erhalten versuchen, wie sie vor über 60 Jahren entstanden ist? Oder sollte man den Haus- und Grundbesitzern im Meitinger Baugebiet "Schmidtenfeld" erlauben, ihre Gebäude nach vielen Jahren anzupassen, indem man ihnen erlaubt, andere Dachformen als das traditionelle Satteldach zu verwenden? Der Marktgemeinderat Meitingen votierte jetzt nach kontroversen Vorüberlegungen für die zweite Variante und will den örtlichen Bebauungsplan entsprechend anpassen.

