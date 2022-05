Schon Großvater und Vater waren Schützenchefs in Langenreichen

Fast 90 Jahre lang hieß der Vorsitzende bei Gemütlichkeit Langenreichen Georg Deisenhofer. Damit ist jetzt Schluss.

Nach 30 Jahren als Vorsitzender des Schützenvereins „Gemütlichkeit Langenreichen“ trat Georg Deisenhofer bei der Neuwahl nicht mehr an. Damit geht eine Jahrzehnte lange Ära zu Ende, denn ohne die Deisenhofers ging es bei dem Traditionsverein im Meitinger Ortsteil „auf dem Berg“ nicht.

Bereits Georg Deisenhofers Opa Georg war von 1927 bis 1960, sage und schreibe 33 Jahre, erster Vereinsvorstand. Der Vater des nun zurückgetretenen Vorsitzenden, der auch den Vornamen Georg trug, bekleidete von 1960 bis 1986 das Amt des ersten Vorsitzenden. In seiner 25-jährigen Amtszeit fand eine Fahnenweihe, der Umbau des alten Schulgebäudes zum Schützenheim sowie das 75-jährige Gründungsfest statt. Im Jahr 1992 übernahm in dritter Generation Georg Deisenhofer die Leitung im Langenreichner Schützenverein. Er war in seiner 30-jährigen Amtszeit maßgeblich an der Sanierung und Erweiterung des Schützenheims im Jahre 2003 beteiligt. Während seiner Vorstandstätigkeit wurde der Verein auch mehrfacher Meister im Gaurundenwettkampf.

30 Jahre stand Georg Deisenhofer an der Spitze des Langenreichner Schützenvereins und trat dabei in die Fußstapfen seines Großvaters und Vaters. Foto: Peter Heider

Bei den Neuwahlen zeigte sich, dass es so ganz ohne Deisenhofers doch nicht geht. Der neue Vorstand sieht folgendermaßen aus: Vorsitzender Stefan Hirn (neu), gleichberechtigter 2. Vorsitzender Helmut Nißel (neu), Kassenwart Robert Regler, Schriftführer Christian Deisenhofer, Sportleiter Peter Neuner, stellvertretende Sportleiterin Michaela Rechner (neu), Jugendleiterin Franziska Wiedenmann (neu). Als Beisitzer fungieren Georg Deisenhofer (neu), Laura Deisenhofer (neu), Robert Perkl und Markus Wiedenmann. Die Kassenprüfung liegt in den Händen von Gerhard Deisenhofer und Brigitte Calta.

Erst im März wurde nach langer Corona-Pause der Schießbetrieb wieder fortgesetzt und soll nun schon in etwa acht Wochen beendet werden .„Ich empfinde den Neustart im Frühjahr 2022 als sehr unangenehm, da die Saison schon bis Ende Mai beendet werden muss, übte Sportleiter Peter Neuner Kritik am Schützengau.

