Meitingen-Langenreichen

12:17 Uhr

Thomas Kraus war 20 Jahre Jugendwart bei der Feuerwehr in Langenreichen

Offiziell hat Thomas Kraus (rechts hinten) den Posten als Jugendwart an Philipp Ehinger (Erster von links, hinten) und Manuel Oettle (Zweiter von links, hinten) abgegeben. Doch in der Praxis steht er bei Bedarf immer noch mit Rat und Tat zur Seite.

Plus Der 44-jährige Informatiker ist ein Einzelfall. Kaum ein anderer freiwilliger Feuerwehrmann hat so lange die Jugend seiner Mannschaft trainiert. Jetzt hat er sein Amt abgegeben.

Von Steffi Brand

20 Jahre lang war Thomas Kraus „der Jugendwart“ bei der Freiwilligen Feuerwehr Langenreichen. Seit der diesjährigen Jahreshauptversammlung trägt der 44-Jährige seinen Titel nicht mehr. Nach einer für ihn unerwartet pompösen Abschiedszeremonie inklusive Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Bayern in Silber, einem üppigen Geschenkekorb der Mannschaft, tosendem Applaus und einem Best-of in zahlreichen Bildern, hat Kraus das Zepter an seine Nachfolger abgegeben, an Philipp Ehinger und Manuel Oettle.

Termine zu finden war für ihn ein Gräuel

Dass er den Titel des Jugendwarts ab jetzt nicht mehr trägt, ist für ihn nicht schlimm, berichtet Kraus. Denn wegen des Namens habe er sich nie engagiert. Mit dem Titel ist er aber losgeworden, was er nicht wirklich mochte: die Organisation. Darüber freut er sich. Denn Termine für Übungen oder Aktivitäten zu finden, sei für ihn immer ein Gräuel gewesen, erklärt er lachend im Gespräch. Doch um eine Übung für die amtierende Jugendgruppe aus dem Hut zu zaubern, dafür ist er immer noch zu haben.

