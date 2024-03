Lustige Flöten-Mäuse-Geschichten beim JBO

Strahlende Kinderaugen, stolze Familien: Flötenkids, Bläserklasse und Notenhüpfer des Meitinger JBO zeigen ihr Können.

Die Bläserklasse, die Notenhüpfer und die vielen Gruppen Flötenkids des JBO Meitingens entführten in zwei Konzerten die zahlreich erschienenen Gäste auf eine musikalische Reise auf ihren Bauernhof. Eröffnet wurde der musikalische Nachmittag durch die Bläserklasse unter der Leitung von Walter Möckl.

Gespannt lauschte das Publikum drei Stücken, bei denen die Musiker ihr Können zeigten. Mit "Hard Rock" verabschiedeten sich die Nachwuchsmusiker und hinterließen bei den Flötenkindern großen Eindruck und vielleicht auch die Lust selber einmal ein Blasinstrument zu lernen, denn die meisten Bläser haben ihre musikalische Ausbildung einmal mit der Blockflöte begonnen, so Walter Möckl in seiner Begrüßungsrede.

45 Kinder spielen bei den Meitinger Flötenkids

Nach der Bläserklasse folgten die ersten Gruppen der Flötenkids mit über 45 Kindern. Sie verwandelten die Bühne in einen Bauernhof. Unter der Leitung von Frau Irene Binder und Walter Möckl spielten die Kinder in verschiedenen Gruppen abwechselnd unterschiedlichste Lieder zum Thema Bauernhof. Mit lustigen Reimen, passenden Bauernhofgeräuschen, wie bellen oder wiehern, wurde bei den Zuhörern das ein oder andere Lächeln auf die Lippen gezaubert. Auch die Sangeskünste der jungen Musiker wurden unter Beweis gestellt. So wurde zum Beispiel das Lied "Mister Mümmel" erst gesungen und dann mit den Flöten gespielt.

„Schnell ist diese Stunde vergangen", bemerkte Florian Möckl, 1. Vorsitzender des JBO Meitingen am Ende in seiner Rede und bedankte sich bei den Ausbildern und Kindern. „Es ist sehr schön, in so strahlende Kinderaugen zu blicken und zu sehen, was man in so kurzer Zeit lernen kann". Die Kinder freuten sich sehr, da einige von ihnen zum ersten Mal auf so einer großen Bühne standen.

Nach einem Wechsel folgten in der darauffolgenden Stunde die Notenhüpfer und die nächste Gruppe der Flötenkids mit ihrem eigenen Konzert. Die Notenhüpfer des JBO proben nun seit 1,5 Jahren unter der Leitung von Elisabeth Balser und sind Kinder zwischen vier und sieben Jahren, die mit Freude zusammen singen. Das erste Konzert der insgesamt neun Kinder, bei dem sie mit dem Notenhüpfer-Song gestartet sind und das Publikum auf Anhieb begeisterten.

Es folgten tierische Lieder, die nicht weniger Begeisterung hervorriefen. Neu beim JBO Meitingen ist die Flötengruppe aus Herbertshofen. Diese Kinder und die Gäste aus Westendorf zeigten zum Teil als Sololeistungen ihr Können unter dem Motto "Drei Töne und was man damit spielen kann". Florian Möckl bedankte sich beim TSV Herbertshofen, der seine Räumlichkeiten für die Proben der Flötenkids zur Verfügung stellt. Mit dem "Affentanz" verabschiedeten sich die Kinder von der Bühne.

Meitinger Flötenkids zeigen, was alles in einer Blockflöte steckt

Den Abschluss boten die „Großen“ Flötenkids unter der Leitung von Julia Schmied. Sie präsentierten dem Publikum, was man alles aus einer Blockflöte herausholen kann, wenn man mit Fleiß und Engagement seinem Hobby treu bleibt. So wurden neben coolen vierstimmigen Stücken eine kurzweilige Flöten-Mäuse-Geschichte gelesen und gespielt.

Die Profis heizten dann dem Publikum noch einmal so richtig ein und spielten den "Ententanz", bei dem nicht nur die Kinder, sondern auch die stolzen Eltern ihr Tanzbein schwangen. Ein toller Nachmittag mit vielen jungen talentierten Musikern die bereits das Vereinsmotto leben – Musik macht Spaß. (AZ)