Meitingen erhöht Gebühren für Kinder-Betreuung auf breiter Front

Plus Krippe, Kita, Mittagessen: Alles wird in Meitingen teurer. Doch manche Familien werden kaum betroffen sein. Das hat einen speziellen Grund.

Der Markt Meitingen erhöht stufenweise die Gebühren für die Kinderbetreuung, also für Krippen, Kindergärten, Hort, Mittagsbetreuung und das Mittagessen. Das hat der Marktgemeinderat einstimmig beschlossen. Zuletzt waren die Gebühren 2013 erhöht worden.