Meitingen will Klärschlamm künftig selbst entwässern

Plus Wohin mit dem Klärschlamm? Mit dieser Frage befasste sich der Meitinger Gemeinderat erneut. Nun gibt's wohl eine neue Lösung.

Das Thema beschäftigte die Meitinger Markträte seit mehreren Jahren, jetzt kam es in einer neuen Variante wieder zur Sprache: eine neue Lösung für die Klärschlammentwässerung in der Anlage im Ortsteil Ostendorf. Der jetzt vorgeschlagene Weg schlägt allerdings mit deutlich höheren Investitionen zu Buche.