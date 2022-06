Meitinger Realschüler unterstützen Kinder in Sri Lanka

Um Projekte in Sri Lanka kümmert sich der Erlinger Verein Zukunft für Kinder. Was die Meitinger Realschüler damit zu tun haben.

Das Elend in Sri Lanka wenigstens ein bisschen lindern möchte der Erlinger Verein Zukunft für Kinder - Future for Children. Bei der Jahreshauptversammlung berichteten die Vorsitzende und Gründerin des Kinderhilfswerks in Sri Lanka, Elfriede Süß, ihre Stellvertreterin Hildegard Steiner, Kassenwartin Andrea Süß und Schriftführerin Erfriede Weglehner über das vergangene Jahr. Doch nicht nur der Verein engagierte sich.

Mönch Sadu berichtete über die äußerst schwierige und instabile politische Lage in Sri Lanka. Lebensmittelknappheit und mangelnde Energieversorgung beherrschen noch mehr den Alltag der Bevölkerung. Der Strom wird täglich für acht Stunden abgeschaltet. Dies betrifft auch die Produktion in der Schreinerei, die viele Aufträge, wie Möbel für Hotels, Liegen und Sonnenschirme nicht ausführen kann und deren Erfolg eine maßgebliche wirtschaftliche Grundlage für den Erhalt des Förderhilfsprojekts darstellt. Die Schule konnte bisher ihren Betrieb dank des Erlinger Vereins am Laufen halten. Die Waisenhäuser wurden nun für Internatsschüler bereitgestellt. Es bestehen diesbezüglich weitere Anfragen.

Meitinger Realschüler verkaufen Gewürze

Nun besuchten Elfriede Süß und Sadu die Realschule Meitingen - die Partnerschule des Vereins - und intensivierten bestehende Kontakte, auch zum regelmäßigen Gewürzverkauf. Der Gewürzverkauf wurde außerdem auf dem Wochenmarkt in Meitingen mit einem Stand der Realschule vor Ort umgesetzt. Das gesamte Vorstandsteam und Mönch Sadu statteten einen Besuch ab und begrüßten auch die Schüler, die mit ihrem Lehrer Benjamin Zucker diese Aktion durchgeführt hatten. (AZ)