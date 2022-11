Neukirchen will im Advent besonders glänzen

Für den begehbaren Adventskalender werden in dem Ortsteil von Thierhaupten noch Mitwirkende gesucht.

In Neukirchen wird am Samstag, 26. November, der Ortschristbaum bei der Kirche aufgestellt und dazu sind natürlich auch alle Kinder mit eingeladen. Auch die Adventsfensteraktion ist heuer wieder geplant – und zwar in Neukirchen und in Hölzlarn.

Nun hoffen die Verantwortlichen vom Orts- und Landschaftsverschönerungsverein, dass wieder viele Hausbesitzer mitmachen und sich bereit erklären, ein Fenster oder eine Türe vorweihnachtlich zu dekorieren. Diese bunt gestalteten Fenster werden dann jeweils, wie ein Adventskalender, an einem Abend im Advent um 18 Uhr geöffnet. Dazu kommen dann Freunde und Nachbarn, um sich von dem Motiv überraschen zu lassen. Es sind alle mit eingeladen, den Advent bewusst zu erleben, mit einem kleinen Abendspaziergang und schönen Begegnungen in der Dorfgemeinschaft.

Je mehr Fenster dann geöffnet und beleuchtet sind, desto mehr Besucher zählt man dann auch in dem Ort nahe der Grenze zum Landkreis Aichach-Friedberg. Wer Interesse am Mitmachen hat, sollte sich schnellstens bis 15. November melden bei Birgit Brauburger, Telefon 08276/519341 (ab 17 Uhr) oder bei Gabi Schmid, Telefon 08276/519940.