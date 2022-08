Der Seniorenbeirat in Neusäß soll mit einem neuen Führungsduo wieder aufleben

Nach dem Tod der alten Vorsitzenden hat der Seniorenbeirat Neusäß wieder eine Spitze und neue Ziele.

Der Seniorenbeirat der Stadt Neusäß hat einen neuen Vorsitz gewählt. Bedingt durch die Corona-Pandemie und den überraschenden Tod der bisherigen Vorsitzenden, Ernst Rauh und Inge Gah, innerhalb kurzer Zeit hatte die Arbeit des Gremiums zuletzt geruht. Jetzt wollen Fritz Mengele und Winfried Eberhardinger als neues Führungsduo für Schwung sorgen.

Fritz Mengele ist Vorsitzender des Seniorenbeirats Neusäß. Foto: Stadt Neusäß

Vorsitzender ist Fritz Mengele. Der 63-Jährige Neusässer ist "frischgebackener" Rentner und kennt die Arbeit des Seniorenbeirates bereits aus seiner früheren Zeit als Stadtrat. Berührungspunkte mit wichtigen Themen hatte Fritz Mengele durch die Pflege seiner Eltern. Durch seine Tätigkeiten als früherer Stadtrat und als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates von St. Nikolaus von Flüe ist er gut in Neusäß vernetzt und organisiert gerne. Er könnte sich vorstellen, Vorträge zu verschiedenen Themen zu organisieren und Ratsuchende Seniorinnen und Senioren mit den entsprechenden Mitarbeitern im Rathaus oder in den verschiedenen sozialen Organisationen in Neusäß zusammenzubringen. In seiner Freizeit sammelt er alte Ansichtskarten und entspannt bei der Gartenarbeit.

Winfried Eberhardinger ist Zweiter Vorsitzender des Seniorenbeirats in Neusäß. Foto: Stadt Neusäß

Zweiter Vorsitzender ist Winfried Eberhardinger. Der 66-jährige Neusässer war bis vor eineinhalb Jahren in leitender Tätigkeit bei den Bezirkskliniken Schwaben tätig. Durch Beruf und private Erfahrungen mit pflegebedürftigen Angehörigen sind ihm Themen und eventuelle Problematiken rund um "das Älterwerden" ein Begriff. In seiner Freizeit engagiert sich Winfried Eberhardinger im gemeinnützigen Verein Horizonte und ist viel in Neusäß und Umgebung mit dem Rad unterwegs sowie bei Bergtouren in den Allgäuer Alpen. Einen Teil der Freizeit verbringt er auch gerne und häufig mit seiner drei Jahre alten Enkelin.

Ziel des 2014 gegründeten Beirates ist es, die Lebensbedingungen der Seniorinnen und Senioren in Neusäß zu verbessern. Hierfür setzt der Seniorenbeirat unter anderem verschiedene Projekte um und bringt Verbesserungsvorschläge bei der Stadtverwaltung ein.

Der Seniorenbeirat setzt sich aus Vertretern unterschiedlicher Neusässer Organisationen wie zum Beispiel Vereinen, Kirchengemeinden, Pflegeheimen, Hilfsorganisationen oder Behindertenvertretung sowie engagierten Bürgerinnen und Bürgern zusammen. (AZ)