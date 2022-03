Jobbörse in Neusäß: Experten helfen auf dem Weg ins Berufsleben

Etwas kleiner als sonst, aber genauso informativ stellen sich Firmen und Betriebe am 8. April den Neusässer Schulabgängern bei der Jobbörse vor.

Wie geht es weiter nach der Schule? Auf der Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz können Ausstellungen und Messen helfen, die Schulabgänger und -abgängerinnen sowie Arbeitgeber zusammenführen. Und weil Broschüren und Online-Angebote den persönlichen Kontakt nicht ersetzen können, gibt es nun wieder eine Job-Info-Börse in der Neusässer Stadthalle. Neuer Termin ist nun Freitag, 8. April, von 10 bis 12.30 Uhr, nachdem der ursprüngliche in diesem Jahr pandemiebedingt nochmals verschoben werden musste.

Am 8. April gibt es eine „Mini-Job-Börse“ in der Stadthalle Neusäß Organisator Markus Bzduch musste dabei einige Problemstellen umschiffen. Foto: Jutta Kaiser-Wiatrek

Auch wenn es der letzte Schultag vor den Osterferien ist und die Schülerinnen und Schüler von Real- und Mittelschule in einer Praktikumswoche stecken, rechnet Veranstalter Michael Bzduch, der Leiter des Jugendkulturhauses Stereoton, mit etwa 200 Schülerinnen und Schülern, denen dann etwa 26 Firmen und potenzielle Arbeitgeber gegenüberstehen. Auf beiden Seiten ist das etwas weniger als in den Jahren zuvor. „Es ist eben wieder einmal eine besondere Situation“, erklärt der Organisator. "Wir mussten auf die Schnelle handeln." Auf die Zeit nach Corona solle sich das nicht auswirken, dann solle die Job-Börse wieder wie in Jahren vor 2020 stattfinden.

Praktika sind wegen Corona oft zu kurz gekommen

Bzduch freut sich über die moralische Unterstützung von Schulleitern und Ausstellerfirmen, welche seine Bemühungen durchaus anerkennen und deutlich machen, dass der Bedarf einer Job-Info-Börse vorhanden ist. Berufsvorbereitungen und Praktika haben, wie so vieles in den vergangenen beiden Jahren, massiv gelitten. Somit soll die nun geplante „Mini-Job-Börse“, bei der auch das übliche Rahmenprogramm wegfallen muss, wieder Schülerinnen und Schülern, Eltern und Ausbildungsfirmen die Möglichkeit geben, sich persönlich kennenzulernen und einen Eindruck des angestrebten Berufs direkt vor Ort zu erhalten.

