Jugendliche schlagen gegen Außenspiegel von Autos

Anwohner beobachten am Montagabend mehrere Jugendliche in Neusäß. Sie sollen die Außenspiegel von drei Autos beschädigt haben, berichtet die Polizei.

Die Außenspiegel von drei in der Neusässer Remoboldstraße geparkten Autos sind beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, beobachteten Anwohner dort am Montag gegen 22.45 Uhr mehrere Jugendliche. Die Polizei geht davon aus, dass die jungen Männer gegen die Außenspiegel der Autos geschlagen haben. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. (kinp)