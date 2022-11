Neusäß

16:33 Uhr

Narrneusia startet mit einer Überraschung in die Saison

Sie hat nichts verlernt in den zwei Jahren Corona-Pause, die Showtanzgruppe der Narrneusia. Doch was ist mit einem Prinzen?

Plus Nach zwei Jahren Pause kann auch die Narrneusia wieder feiern. Die große Frage dabei: Hat sie noch rechtzeitig einen Prinzen für Prinzession Corinna gefunden?

Von Melanie Langenwalter Artikel anhören Shape

Freitagabend, 11.11.: Der Tanzsaal im Haus der Musik in Neusäß ist voll. Voll mit Menschen, die gespannt auf die neue Show der Narrneusia warten. Ein silberner Vorhang verhindert einen Blick auf die Tänzerinnen und Tänzer. Doch genau um 19.11 Uhr geht es los. Präsident Gerhard Rammel eröffnet gemeinsam mit Lena Oswald, Trainerin und Vizepräsidentin, die neue Saison. „Es ist gigantisch nach drei Jahren wieder ein Full House zu sehen“, sagt Rammel und freut sich auf eine tolle Saison. Nach der Corona Zwangspause kann die Narrneusia ihr Publikum endlich wieder in die verschiedensten Welten entführen. Ob sie das gemeinsam mit einem Prinzen an ihrer Seite machen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen