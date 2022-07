5000 Besucher bei Handwerkermarkt in Nordendorf

Nach der großen Veranstaltung ist die Organisatorin erschöpft, aber glücklich.

63 Marktstände, zahlreiche Mitmachangebote für die Kinder und ein großes kulinarisches Angebot lockten am Sonntag mehrere tausend Besucherinnen und Besucher zum Handwerkermarkt nach Nordendorf. Auf Rückfrage erklärt Nordendorfs Bürgermeister Tobias Kunz, dass er bei 5000 Besuchern aufgehört habe zu zählen. Bärbel Anwald, die Vorsitzende des Gartenbauvereins Nordendorf, schätzt mit Blick auf die Bilanz von Rollbratensemmeln, Grillwürsten, Pommes und Kuchen – wovon es beinahe etwas zu wenig gab –, dass mindestens 3000 Besucherinnen und Besucher gekommen sein müssen.

Tausende kamen nach Nordendorf

Entlang der Flaniermeile, die sich an der Schäfflerstraße erstreckte, kamen buchstäblich Alt und Jung guckend und kaufend auf ihre Kosten. Erschöpft, überglücklich und überwältigt von dem positiven Feedback erklärt Bärbel Anwald am Tag nach dem Jubiläumsspektakel: "Es war ein voller Erfolg." Und das findet nicht nur sie selbst. Die Händler, mit denen sie am Sonntagabend noch selbst sprechen konnte, signalisierten mehrheitlich: Wenn es wieder einen Markt gibt, den der Gartenbauverein Nordendorf in diesem Stil veranstaltet, sind sie wieder mit dabei.

Die letzte Großaktion des Gartenbauvereins liegt bereits einige Jahrzehnte zurück. Damals hat Erika Müller, die heute Ehrenvorsitzende des Vereins ist, eine Blumenschau zum 40. Jubiläum des Vereins initiiert, "von der der ganze Ort lange Zeit gezehrt hat", weiß Bärbel Anwald. Zum 75. Vereinsjubiläum gab es nun einen Handwerkermarkt.

Das üppige Platzangebot entlang der Schäfflerstraße sorgte dafür, dass die Besucherinnen und Besucher gemütlich schlendern konnten und genug Platz blieb, um beim Drechseln, Besenbinden und Korbflechten zuzusehen oder eine Kneippanwendung zu genießen. Insofern seien das Gerüst um das Schulhaus und der große Kran im Schulhof beinahe schon Glück gewesen, befindet Bärbel Anwald rückblickend. Denn erst durch diese Maßnahme wurde umgeplant: Die Stände zogen auf die Straße. Der Schulhof wurde zum überdimensionalen "Biergarten", der proppenvoll war.

In Nordendorf war für die Kinder viel geboten

Auch das Angebot für die Kinder, die sich schminken lassen konnten, bei der Freiwilligen Feuerwehr löschen und mit Weiden flechten durften oder viel Zeit beim Basteln und Malen am Stand der Initiative Buntes Allmannshofen verbrachten, kam gut an – und bescherte manchen Eltern einen wahrlich entspannten Markttag. Denn während die Kinder kreativ und aktiv werden konnten, hatten die Erwachsenen nur noch die Qual der Wahl, ob die Metalleule mit ihren großen Augen künftig im Garten einen Platz finden darf oder doch lieber eine aus Apfelbaumholz gedrechselte Schale auf dem Wohnzimmertisch platziert wird.

