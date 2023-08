Theaterverein Nordendorf blickt auf 60 Jahre zurück

Vor 60 Jahren wurde der Theaterverein Nordendorf gegründet. Dies wurde mit einem großen Fest gefeiert. Dabei gab’s noch einen weiteren Anlass zur Freude.

Dass die Theaterfreunde Nordendorf nicht nur Theaterspielen, sondern auch feiern können, bewiesen sie einmal mehr bei ihrem Jubiläumsfest zum 60. Geburtstag des Vereins im Schädle-Stadel in Ellgau. Bis tief in die Nacht ging das bunte Sommernachtsfest mit leckerem Buffet, guter Musik und vielen Highlights. Und es gab noch mehr zu feiern.

Noch bevor der Vorsitzende Frank Leib die Gäste, darunter die Gründungsmitglieder Theo Leib und Günter Fuchsberger, Bürgermeister Tobias Kunz und sowie Gründungs- und Ehrenmitglied Elmar Leib, begrüßte, servierte „Spaßkellner Herbert“ mit komödiantischem Charme im Garten den Aperitif.

„Mit unserem Fest erinnern wir uns froh und dankbar an alle, die unseren Verein in den vergangenen 60 Jahren mit ihren Ideen, Engagement, ihrem Humor und ihrer Treue vorangebracht und bereichert haben.“ so Frank Leib. Einen bunten Strauß an Veranstaltungen wie Kegelabende, Rad- und Busausflüge, Sommerfeste und Ferienprogrammen sowie die Teilnahme an örtlichen Veranstaltungen habe er beim Stöbern durch 60 Jahre Vorstandprotokolle entdeckt.

Herzstück des Nordendorfer Vereins ist das Theaterspiel

Das Herzstück sei jedoch immer das Theaterspielen im Gasthof Miller und seit zehn Jahren im Bürgersaal Nordendorf. 90 Stücke wurden bisher zur Aufführung gebracht, dabei schlüpften 119 Spielerinnen und Spieler in 1002 Rollen bei insgesamt 532 Aufführungen. „Ob vor, hinter oder auf der Bühne: Der Zauber am Theater ist die Freude und der Spaß, mit dem gemeinsamen Spiel anderen Menschen ein paar unterhaltsame Stunden zu schenken.“ Bürgermeister Tobias Kunz bescheinigte den Theaterfreunden: „Ihr seid ein wichtiger kultureller Eckpfeiler, der Nordendorf weit über seine Grenzen bekannt gemacht hat.“

Ehre, wem Ehre gebührt – gemeinsam sprach das Vorstandsteam acht Vereinsmitgliedern für insgesamt 260 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit Anerkennung aus und überreichte die Urkunden des Verbands Bayerischer Amateurtheater und des Bunds Deutscher Amateurtheater. Es wurden geehrt: Kati Schürmann und Georg Bürger, 15 Jahre – Egon Mayer und Michael Tauch, 25 Jahre – Elke Stimpfle und Tanja Sulek, 35 Jahre – Gerhard Sailer, 50 Jahr. Mit langanhaltendem Applaus im Stehen wurde Ehrenmitglied Elmar Leib bedacht, dessen Herz seit über 60 Jahren für den TVN schlägt und der gleich noch einen kleinen Trick aus seiner Hosentasche zauberte.

Mit Zaubereien, artistischen Höchstleistungen und originellem Sprachwitz verband Spaßkellner „Herbert“, alias Markus Just aus Fürth die Höhepunkte des Theaterabends und setzte eine fulminante Feuershow in den nächtlichen Sommergarten. (AZ)