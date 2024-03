SKV Oberschöneberg bereitet 150. Jubiläum vor

Zum Jubiläum will der SKV Oberschöneberg wieder böllern. Dafür wurde jetzt eine neue Böllergruppe gegründet.

Der SKV Oberschöneberg will 2025 sein 150. Vereinsjubiläum feiern. Darum ging es unter anderem jetzt bei der Jahreshauptversammlung der Schützen. Der Vorsitzende Josef Miller begrüßte 46 Mitglieder, bevor er auf die Aktivitäten zurückblickte. Sowohl der Volkstrauertag als auch die beiden Besuche im Elsaß über den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge sollen helfen, Vergangenes in die Gegenwart zu transportieren. Auch der Vereinsausflug, zusammen mit den Kameraden aus Breitenbronn, zum Bayerischen Militärmuseum in Ingolstadt erwähnte er. Auch die vielfältigen Tätigkeiten im kameradschaftlichen Bereich kamen in seinem Bericht nicht zu kurz.

Dem Bericht des Kassenwarts Harald Weyh war zu entnehmen, dass die Mitgliederzahl auf 118 angewachsen ist. Auch ist das durchschnittliche Mitgliedsalter ist erheblich nach unten gegangen. Bei der Ergänzungswahl zum Vereinsausschuss wurden die Kameraden Anton Reif, Manuel Thelke und Felix Mairhörmann einstimmig gewählt.

Tradition soll erneut aufleben beim SKV Oberschönefeld

Seit den 70er Jahren wurde im Verein nicht mehr geböllert. Der damalige Standböller war nicht mehr zeitgemäß, der Schießwart betagt und junge Mitglieder nicht bereit, das Böllern weiterzuführen. So wurde es schließlich eingestellt, obwohl seit 1875 im Verein mit Kanone und Standböller 100 Jahre geschossen worden war. Nun wurde eine neue Böllergruppe gegründet. Schon bei der 150-Jahrfeier im Juni 2025 soll die Gruppe aktiv werden. 1880 war der fünf Jahre alte Verein in den Bayerischen Veteranen, Krieger & Kampfgenossen Bund eingetreten. Ab 1918 jedoch war der Verein nicht mehr organisiert. Landesgeschäftsführer Christoph Gläßel erläuterte die Vorteile einer Mitgliedschaft im Verband. Der Beitritt zum BKV wurde mit großer Mehrheit beschlossen.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden Franz Rößle (25 Jahre), Wilhelm Steinbacher (40), Jörg Sedelmeier (40), Erich Hack (40), Manfred Mozet (40), Leo Kraus (50) und Georg Höfer (50) geehrt.