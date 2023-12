Jogger schlägt Spaziergänger um

Ein 76-Jähriger weist einen jüngeren Jogger darauf hin, dass sein Hund an die Leine soll. Daraufhin schlägt der Jüngere den Älteren direkt.

Mit einem Faustschlag endete ein Disput zweier Männer um einen Hund, der ohne Leine unterwegs war. Bereits am Donnerstag, 14. Dezember, gegen 15 Uhr ging ein 76-jähriger Mann mit seiner Frau auf einem Feldweg zwischen Oberschönenfeld und Weiherhof spazieren. Hierbei kam ihm ein Jogger mit seinem nicht angeleinten Hund entgegen. Nachdem der Spaziergänger den Jogger darauf hingewiesen hatte, seinen Hund anzuleinen, wurde dieser aggressiv. Er kam auf den Geschädigten zu und schlug mit der Faust in seine Richtung. Der Spaziergänger hielt schützend seine Hände vor den Körper und wurde hier am Arm getroffen. Durch die Wucht des Schlages kam er zu Fall und verletzte sich am Fuß. Anschließend joggte der Täter mit seinem Hund weiter.

Er wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, rund 1,90 Meter groß, dunkelblonde oder hellbraune Haare und sportliche Figur. Der Mann war mit einem größeren, schwarzen Hund mit kurzem Fell unterwegs und lief in Richtung Oberschönenfeld. Wer den Vorfall beobachtet hat oder wer Hinweise zu dem Jogger geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen, Telefon 08291/18900 zu melden. (jah)

