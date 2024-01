So lief die Geschenke-Tauschbörse im Museum Oberschönenfeld

Geschenke, die nicht zu einem passen, gibt es jedes Jahr. Sie konnten jetzt im Museum in Oberschönenfeld getauscht werden. Das kam gut an.

Inzwischen ist die gefühlte Weihnachtszeit für viele schon wieder Vergangenheit. Im Kirchenjahr endet sie jedoch mit dem Fest Mariä Lichtmess am 2. Februar. Auch die viel beachtete Ausstellung „24 Fragen zu Weihnachten“ im Museum in Oberschönenfeld fand nun am vergangenen Sonntag ihr Ende und man freute sich noch über so manche späte Besucher. Sicher trug dazu eine besondere Abschlussaktion der Museumsleitung bei. Es ging um ungeliebte Geschenke.

Das kennen wir doch alle, kaum ist das Weihnachtsfest vorüber, beginnt auch schon der Umtausch von gut gemeinten Gaben, die nicht den eigenen Geschmack treffen. Die allerletzten noch verbliebenen Geschenke, die zu schade zum Wegwerfen oder im Keller verstauen sind, konnten an diesem Abschlusstag mitgebracht werden und dafür durfte man sich ein anderes Geschenk aussuchen. Diese Aktion wurde zum ersten Mal angeboten und gleich sehr gut angenommen.

Der Geschenketisch war den ganzen Tag über Ziel der Besucher

Während des ganzen Tages war ein Tisch in der Ausstellung aufgebaut, an welchem man sein, meist doppelt erhaltenes, Geschenk ablegen konnte und sich dafür einfach etwas Anderes mitnehmen durfte. Vormittags wie nachmittags waren immer wieder Familien und Besucherinnen und Besucher aller Altersklassen gekommen, um Geschenke zu tauschen, die man nicht gebrauchen konnte, war von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Volkskundemuseums, Dorothee Pesch, zu erfahren. Alle freuten sich über einen gelungenen Tausch. Einige waren aber auch nur gekommen, um zuzusehen.

Gebracht wurden vor allem Taschenbücher und Spiele. Ein Dreijähriger war mit seinen Eltern gekommen, um die allerletzte Gelegenheit wahrzunehmen, sein UNO-Kartenspiel zu tauschen. Er musste nicht lange überlegen, was er dafür mitnehmen wollte. Als besonderer Weihnachtsfan konnte er wohl noch nicht genug kriegen und trug freudig das Buch über die Weihnachtsmaus nach Hause.

