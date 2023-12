Vom besonderen Reiz der Lichter beim Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld

Jedes Jahr ist der Markt im Wirtschaftshof der Abtei etwas ganz Besonderes in der Region. Es geht nicht nur um Einkauf und Geselligkeit. Auch das Rahmenprogramm bietet viel.

Alle Jahre wieder lockt der Oberschönenfelder Weihnachtsmarkt mit charmanten Marktbuden und einem vielfältigen Rahmenangebot vor einer beeindruckenden Kulisse zahlreiche Besucher und Besucherinnen. Gut eingepackt in mehreren Kleidungsschichten zwecks Kälteresistenz – man will ja schließlich durchhalten beim Schlendern – ging es durch die mit Holzspänen begehbar gemachten Budenstraßen. „Küssen erlaubt“ stand in roter Schrift auf einem kleinen Plakat beim Märchenförster Pentti Buchwald. Wer der Aufforderung nachkam und die ausgestopfte Wildsau oder seinen Partner unter dem Mistelzweig küsste, bekam eine Märchengeschichte, ein Herzerl oder einen Stern vom Förster geschenkt.

Staunen, genießen und alles, was das Herz begehrt: Stimmungsvolle Dekorationsartikeln von echtem Handwerk für die Weihnachtszeit bis zu Bekleidung gab es in den Verkaufsständen zu entdecken. Glühweingenuss und andere wärmende Getränke waren garantiert. Spezialität war ganz klar der Johannisbeer-Ingwer-Punsch, aber auch der Granatapfelglühwein war nicht zu verachten. Weihnachtlich-winterliche Schmankerl wie Apfelkücherl dufteten mit den klassisch schmackhaft gegrillten Bratwürsten und vielen herzhaften Köstlichkeiten um die Wette. Kuchen in vielen Variationen, Lebkuchen und Waffeln ließen die Naschkatzen-Herzen höher schlagen.

28 Bilder Der Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld 2023 Foto: Marcus Merk

Zum Aufwärmen in die geöffneten Museen

Auch bei den Kleinen sorgte dieser Christkindlmarkt für leuchtende Augen: Der Besuch vom Nikolaus, die bunten Spielsachen, die Süßigkeiten, die Kreativwerkstatt und nicht zu vergessen der Spielplatz waren Grund, mit der Familie diesen Ausflug zu machen. Und wer sich einmal kurz Aufwärmen musste oder dem Gedränge entfliehen wollte, fand in den geöffneten Museums- und Galeriegebäuden sowie im Naturparkhaus die richtige Anlaufstelle. Einen ganz besonderen Reiz übt jedes Jahr das Staudenhaus mit seiner besonderen Krippe in der Vorweihnachtszeit aus. Hier fühlt man sich wahrlich in eine andere Zeit und Lebensrealität zurückversetzt. Ein wenig Ruhe in der Vorweihnachtszeit konnten die Besucherinnen und Besucher beim Musikangebot in der Kirche der Abtei genießen.

Zurück auf dem Markt war für all jene, die noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk waren, die Qual der Auswahl groß. Denn gegen die Reize dieses Christkindlmarkts ist keiner immun. Beim Anblick von Süßigkeiten und Punsch wurde so manchem warm ums Herz. Es gab kaum jemanden, der sich nicht in Weihnachtsstimmung versetzen ließ. „Es sind die Lichter, die weihnachtliche Musik und die fröhlichen Menschen“, schwärmt ein Ehepaar auf die Frage, warum sie gerade diesen Christkindlmarkt so lieben. „Man kommt sofort ins Gespräch.“ Für drei Damen am Tisch ist es bereits Tradition, sich im Advent am Glühweinstand in Oberschönenfeld zu treffen. Aber auch Bekanntschaften wurden in lockerer Atmosphäre bei Punsch geschlossen mit dem Versprechen, sich im nächsten Jahr wiederzusehen.

Dieses Geschenk wird nicht bei der eigentlichen Adressatin ankommen

„Eigentlich wollte ich meiner Schwester eine Freude machen, aber ich glaube, ich behalte ihn lieber“, verrät eine Dame, die beim Stöbern über einen Engel aus Keramik gestolpert war. An weihnachtlicher Ware und Anregungen für Geschenkideen fehlte es wirklich nicht: Festliches aus Beton, Allerlei aus Filz, Kartenzauber und vieles mehr glitzerte und funkelte. Und trotzdem merkte man am ersten Abend eine gewisse Zurückhaltung. „Heute ist mehr oder weniger Schlendern angesagt und sich inspirieren lassen. Die Leute wollen sich heute erst einmal umschauen und werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen wiederkommen“, meinte eine Verkäuferin. Auch wurde bei so manch einer Kundin die Kauflaune vom Partner ausgebremst. „Wir haben schon genügend Weihnachtsschmuck auf dem Speicher liegen“, sagte er. „Komm, wir gönnen uns lieber einen Glühwein“, sagte er und lachte. Ganz so ernst kann er es doch nicht gemeint haben.

