Fahrer eines Transporters beschädigt einen Zaun in Oggenhof

Im Diedorfer Ortsteil Oggenhof hat der Fahrer eines Transporters einen Zaun beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Am Montag ist der Fahrer eines Transporters um 14.20 Uhr gegen den Zaun eines Anwesens am Klinkerweg 2 in Oggenhof gefahren. Nach Angaben der Polizei entstand am Zaun ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Fahrer ergriff die Flucht. Ein Zeuge gab an, dass der Transporter weiß war und mit einem Gemüse-Logo versehen war. (jly)

