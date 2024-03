Ostendorf bereitet sich auf ein großes Fest vor

Die Feuerwehr Ostendorf stellt bereits jetzt schon die Weichen für die Feier des 150. Geburstages.

Es ist zwar noch ein paar Jahre hin, doch in dem Meitinger Ortsteil Ostendorf steht ein großes Fest ins Haus: Die Freiwillige Feuerwehr will anlässlich des 150-jährigen Bestehens eine mehrtägige Veranstaltung stemmen.

Bei der Jahreshauptversammlung berichtete Michaela Meier über das im Jahr 2029 geplante Jubiläum. Wie bereits im Rahmen einer Aktivenversammlung stellte die Vorsitzende den Mitgliedern die Überlegungen für ein dreitägiges Feuerwehrfest vor und betonte die Herausforderungen und die positiven Aspekte eines solchen Festes. Nachdem sich die Versammlung für das Jubiläumsfest ausgesprochen hat, werden bald die Planungen für das Festwochenende beginnen.

Bei dem Treffen der Feuerwehr Ostendorf konnte die Vorsitzende über zahlreiche Veranstaltungen im vergangenen Jahr berichten. Im Mittelpunkt ihres Rückblicks stand ein Informationsabend zum Umgang mit dem Defibrillator, der an vielen Punkten im öffentlichen Raum zu finden ist, wurde gut angenommen und soll somit in diesem Jahr zu einem anderen Thema wiederholt werden. Neben den kirchlichen Veranstaltungen war die Feuerwehr auch auf dem Straßenfest in Meitingen mit einem Getränkestand vertreten und veranstaltete Ende des Jahres ihr Kesselfleischessen.

Elf Einsätze in der Jahresbilanz der Ostendorfer Feuerwehr

Kommandant Maximilian Liepert informierte die Versammlung über elf Einsätze, darunter kleinere Brände sowie zwei Verkehrsunfälle. Der aktiven Mannschaft gehören 29 Personen an. Besonders freute ihn die große Teilnahme an den Übungen und Einsätzen. Auch zahlreiche Lehrgänge wurden von aktiven Feuerwehrlern im Jahr 2023 durchgeführt.

Jugendleiterin Daniela Ziegler freut sich über acht Jugendliche, die jeden Freitag üben. Im letzten Jahr nahm die Jugendwehr am Zeltlager in Graben teil und absolvierte das Jugendleistungsabzeichen. Hierfür erhielten der Feuerwehrnachwuchs im Rahmen der Versammlung ihre Urkunden. Neben zahlreichen Aktionen für den Nachwuchs, fand im geselligen Kreis das Hüttenwochenende in Immenstadt nicht fehlen. (AZ)