"Spitzbuam" in Schlipsheim sorgen für Heiterkeit

Der Nachwuchs beim Unterhaltungsverein Frohsinn in Schlipsheim bringt das Publikum beim Theaterspielen zum Lachen.

Beim Unterhaltungsverein Frohsinn in Schlipsheim haben die Theaterkids an zwei Tagen zu einer vergnüglichen Stunde eingeladen. Unter der Leitung von Katrin Reis und Unterstützung von Sandra Wendlinger spielten die Jungschauspieler das Stück "Gscheide Spitzbuam" von Peter Landstorfer. Zur Einstimmung las Opa Sepp (Hannes Puschmann) ein witziges Plätzchengedicht vor. Die Schlipsheimer Kinder-/Jugendspieler freuten sich, mit den Spenden wieder den Bunten Kreis zu unterstützen.

Kurz zum Inhalt des Theaterstücks: Die vorweihnachtliche Zeit mit all ihren Traditionen hat wieder begonnen. Vater Tilo (Marc Wendlinger) und Onkel Willi (Jacob Puschmann) wurden wie jedes Jahr losgeschickt, um die Gans und den traditionellen Weihnachtsbaum zu besorgen. Währenddessen haben Mutter Bärbel (Lara Heinle) und die Kinder Maxl, Fabian, Florian und Dominik (Felix Ruppertz, Meke Reis, Frieder Puschmann, Levi Reis) zusammen, unter den kritischen Augen des Großvaters Sepp (Hannes Puschmann), ihre Spitzbuam gebacken. Als ihre Väter mit einem gerupften Huhn, statt mit einer Festtagsgans und einem Reisigbesen als Weihnachtsbaum, dafür aber mit einem Glühwein-Rausch daherkommen, sinnen die Kinder auf Rache. Beim Ritual die ersten Plätzchen zu probieren, müssen die Väter feststellen, dass die Kinder die Spitzbuam mit Senf statt mit Marmelade gefüllt hatten. Doch alles halb so schlimm! Weihnachten ist das Fest der Liebe, und so tanzten alle vergnügt um den Tisch herum und freuten sich auf das Weihnachtsfest, wie echte "Spitzbuam" das eben so machen.

Die Akteure waren mit großer Begeisterung bei der Sache und konnten mit Witz und treffender Komik das Publikum begeistern.