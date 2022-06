Die Zukunft des Partnerschaftsvereins Stadtbergen ist gesichert

Plus Josef Ortolf und Silvia Hofmann Maggiore sind die neuen Vorsitzenden des PaVe Stadtbergen. Auch das 35. Jubiläum konnte nachträglich im Bürgersaal gefeiert werden.

Die intensive Suche nach einer adäquaten Führungsspitze im Vorstand des Partnerschaftsvereins (PaVe) Stadtbergen durch die Vorsitzenden Astrid Flagner und Gabriele Nießner ist erfolgreich beendet. Im Bürgersaal konnten daher nun nicht nur die Neuwahlen des Vorstands stattfinden, sondern auch - ein Jahr verspätet - der 35. Geburtstag des Stadtberger Vereins, dem 248 Familien angehören.