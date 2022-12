Grundschüler versuchen sich in Stadtbergen als Schriftsteller

Mädchen und Buben der 2. bis 4. Klassen aus der Parkschule in Stadtbergen entwickeln mit der Kinderbuchautorin Meike Haas ihre eigenen Geschichten.

Ihr Debüt als Schriftstellerinnen und Schriftsteller gaben jetzt voller Stolz die 14 Schülerinnen und Schüler der 2. bis 4. Klassen der Offenen Ganztagsschule (OGTS) der Parkschule. Dabei luden die Bücherei und die OGTS zu den "Wörterwelten", einer Fantasie-, Schreib- und Mitmachwerkstatt, ein. Gemeinsam mit der bekannten Kinderbuchautorin Meike Haas entwickelten die Kinder in acht Wochen mit 15 Werkstattstunden spielerisch ihre ganz eigene Geschichte.

Meike Haas zeigt in dem Workshop den Buben und Mädchen dabei auch, wie sie mit witzigen Ideen und spielerischen Methoden auf neue Schreibideen und Texte kommen. So bastelten die angehenden Schriftsteller aus buntem Tonpapier Bücher, wählten ihre jeweilige Hauptfigur aus, der dann ein Wunsch zugeordnet und dieser wiederum in einer selbst erfundenen Sprechblasen-Geschichte spannend und kreativ umgesetzt wurde. Selbstverständlich fehlten ein tolles, gemaltes Buchcover wie auch das Inhaltsverzeichnis samt Seitenzahlen nicht.

"Ersterscheinungen" mit spannenden Geschichten

Bei der abschließenden Präsentation mit Bürgermeister Paul Metz und Michael Smischek sowie Schulleiter Jürgen Brendel präsentierten die Kinder mit Meike Haas in der Aula jetzt ihre "Ersterscheinungen" mit den spannenden Geschichten um das Keksmoster, Igel, Drache, Fußballspieler bis hin zum Vampirmädchen und weiteren wunderbar in Szene gesetzten Hauptfiguren, deren Wünsche und Träume letztendlich in Erfüllung gehen.

Das Projekt "Kultur macht stark!" - "Wörterwelten" wurde gesponsert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Friedrich Bödecker Kreis. Büchereileiterin Stefanie Frommberger und die Betreuer der OGTS begleiteten ehrenamtlich die Schreibwerkstatt. Zur Freude der Kinder und Erwachsenen las abschließend Kinderbuchautorin Meike Haas aus ihrem Kinderbuch die unterhaltsame Vorweihnachtsgeschichte "Der ausgebüxte Weihnachtsesel".

