Viel los beim Kunsthandwerkermarkt: Hier wird geklöppelt und gestrickt

Etwa 30 Aussteller bereicherten den Kunsthandwerkermarkt in Stadtbergen. Das Angebot kam gut an.

Zeitgleich mit dem Stadtberger "Adventszauber" öffnete der Kunsthandwerkermarkt im Bürgersaal seine Pforten. Seit über 20 Jahren bereichern rund 30 Aussteller aus der Region mit handgemachten Kunstwerken, Dekoartikeln und Geschenken den Adventszauber, der immer am ersten Adventswochenende auf dem Brie-Comte-Robert-Platz veranstaltet wird. Das umfangreiche Angebot reichte von Schmuck, Lederartikeln, Bildern, Keramik, Strick-, Häkel- und Klöppelarbeiten, Kerzen, Windlichtern, Steinfiguren, Türkränzen, kreativen Weihnachtskarten, Mützen, Christbaumanhängern, Puppenkleidern bis hin zu einer Krippe mit Figuren aus Wolle. Am Stand des Kinderhilfswerks Plan International war zum Glücksraddrehen eingeladen, dessen Erlös wieder den Kindern in den Entwicklungsländern in Afrika, Asien und Lateinamerika zugutekommen wird. (AZ)