Wie sich Stadtbergens Feuerwehr durch die Pandemie kämpfte

Anspruchsvolle Einsätze und schwierige Bedingungen bewältigt: Dafür gab es viel Lob für die Frauen und Männer der Feuerwehr Stadtbergen.

In ihrer Jahreshauptversammlung zog die Freiwillige Feuerwehr Stadtbergen eine Bilanz ihrer Tätigkeit und ehrte verdiente Persönlichkeiten, die sich ehrenamtlich rund um die Uhr in den Dienst der Bürger stellen. Bürgermeister Paul Metz würdigte die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Stadtbergen während der Corona-Zeit; über all die Monate hinweg hatte es die Feuerwehr geschafft, ihre Einsatzfähigkeit aufrechtzuerhalten, trotz einge­schränkter Übungsmöglichkeiten.

Anschließend berichtete Erster Vorstand Anton Walter über die Aktivitäten der letzten beiden Jahre. Im Mittelpunkt stand dabei die 150 Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Stadtbergen, die nun auf das Jahr 2026 verschoben wurde. Leider gab es aufgrund der Pandemie während dieser Zeit auch keine Besuche bei den Partnerfeuerwehren Eutin oder Eltville. Geehrt wurden für die 25-jährige Mitgliedschaft mit der Silbernen Vereinsnadel: Thomas Marienfeld, Florian Munk, Stefan Peter und Sandra Wolff (2020) sowie Thomas Ba­der, Andreas Bezler, Benedikt Hin­tersberger und Martin Munk (2021).

Erinnerungen an einen schwierigen Einsatz in Stadtbergen: Die Feuerwehr beginnt, händisch die Hackschnitzel auszuräumen. Foto: Marcus Merk

Kommandant Martin Rusch hob die Leis­tungen seiner aktiven Mannschaft hervor und erinnerte an zum Teil höchst an­spruchsvolle Einsätze wie den erneuten Brand der Hackschnitzelanlage. Von Beginn der Pandemie an war es das erklärte Ziel, die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Stadtbergen aufrechtzuerhalten. Durch die Entwicklung von speziellen Hygienekonzepten konnte dies für den aktiven Dienst ohne Ausfälle umgesetzt werden.

Corona sorgt für Beförderungsstau bei der Feuerwehr Stadtbergen

Aufgrund der Pandemie konnte auch eine Vielzahl von Beförderungen nicht offiziell durch­geführt werden. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden dieser "Befördungsstau" aufge­löst: Jacqueline Junginger, Marie-Therese Schuschei, Anna-Lena Scholz und Julia Fröhlich sowie Marc Gombos, Thomas Kristan und Birifkan Misuri wurden zu Feuerwehranwärtern und Feuerwehranwärterinnen, Ana Bjelanovic zur Feuerwehrfrau sowie Andrea Barletta, Leon Kahn, Thomas Kallart, Sven Knott, Felix Ostermeier, Fabian Stoffel und Nicolas Timofta zum Feuerwehrmann ernannt.

Weitere Beförderungen waren So­phie Kahn zur Oberfeuerwehrfrau, Annika Hecken und Johanna Heitzer zur Hauptfeuerwehrfrau so­wie Andreas Bezler und Dennis Schuschei zum Hauptfeuerwehrmann, Thomas Hummler und Chris Schuschei zum Löschmeister sowie Mathias Habermann und Robert Koch zum Oberlöschmeister. Ganz besonders stolz ist die Freiwillige Feuerwehr Stadtbergen auf die Ernennung von Roman Bauer zum Hauptlöschmeister sowie der Beförderung von Sebastian Rusch und Lukas Hensold zum Brand­meister. Für 10 Jahre aktiven Dienst zeichnete Rusch Maximilian Koch, Sebastian Meister und Bernd Schiefele aus. Lukas Hensold, Andreas Hummel, Sebastian Pietsch und Philip Steckermeier wurden für 20 Jahre sowie Mathias Hartman, Stefan Peter und Thomas Ba­der für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst ausgezeichnet. (pm/inst)

