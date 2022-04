Zwei Stadtberger haben das richtige Rezept für eine 60-jährige Ehe

Plus Brunhilde und Josef Gamperl aus Stadtbergen feiern am Wochenende ihre Diamantene Hochzeit. Dabei hatte der Jubilar zunächst von seiner Frau einen Korb bekommen.

Diese Ehe ist beständig und wertvoll wie ein Diamant: Brunhilde und Josef Gamperl aus Stadtbergen konnten jetzt ihren 60. Hochzeitstag feiern. Für den Zweiten Bürgermeister Michael Smischek war es daher eine ganz besondere Ehre, mit einem Sektpräsent im Namen der Stadt zu diesem Ehejubiläum zu gratulieren. Dabei verriet die Jubilarin auch ihr ganz persönliches Rezept für eine 60-jährige glückliche und harmonische Ehe.