Feuerwehr und Schützen organisieren Burgfest

An der ehemaligen Wolfsburg wird am Wochenende gefeiert. Für Kinder gibt es ein Programm samt Kutschfahrten.

Wie jedes Jahr zu Ferienbeginn veranstalten die Freiwillige Feuerwehr und der Schützenverein Steinekirch ihr traditionelles Burgfest. Direkt an der Burgruine der ehemaligen Wolfsburg sorgen die Vereine am Samstag, 5., und Sonntag, 6. August, für das leibliche Wohl der Gäste. Grillhähnchen und Schweinshaxen gibt es direkt vom „Gockelwagen“. Die zahlreichen Helfer der Burgfestgemeinschaft bieten Bratwurst und Steaks vom Grill, diverse Beilagen, Salatteller und verschiedene weitere Speisen an. Am Sonntagnachmittag gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen in reicher Auswahl.

Die Umgebung des Burgfestgeländes bietet viel Abwechslung, der Wald ringsherum ist ein idealer Spielplatz für große und kleine Kinder und ein kühles Getränk schmeckt bei schönem Wetter und zünftiger Musik im Schatten unter den Bäumen besonders gut. Am Sonntag findet von 14 bis 16 Uhr ein Kindernachmittag statt. Dabei wird ein abwechslungsreiches Spieleprogramm organisiert, es gibt eine Hüpfburg sowie Kutschfahrten.

Zum Abschluss spielt die Marktkapelle

Am Samstag, 5. August, spielt um 18 Uhr die Musikvereinigung Dinkelscherben. Am Sonntag, 6. August, ist für 10.15 Uhr ein Gottesdienst geplant, anschließend spielt zum Mittagstisch die Musikkapelle Gabelbach. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen und das Kinderprogramm, ab 18 Uhr spielt die Marktkapelle Zusmarshausen. (AZ)

