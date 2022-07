Das Klosterhoffest in Thierhaupten wagt den Neustart

Am Sonntag werden beim Klosterhoffest in Thierhaupten mehr als 70 Kunsthandwerker erwartet. Außerdem geht es um die Bereiche "Blumen" und "Garten" und natürlich die Geselligkeit.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein Thierhaupten wieder das beliebte und bekannte Klosterhoffest. Am kommenden Sonntag, 10. Juli, wartet ab 10.30 Uhr auf die Besucherinnen und Besucher im Klosterinnenhof ein breites Angebot.

Beim Re-Start des Klosterhoffestes und der 37. Auflage seit Beginn im Jahr 1984 wünscht sich die Vorsitzende des ausrichtenden Obst- und Gartenbauvereins, Katja Werner, nur Eines: "Es soll so schön und gemütlich werden, wie wir das Fest in all den Jahren seiner vollen Blüte erleben durften."

Dass das Klosterhoffest vor der Corona-Pandemie ein Besuchermagnet war, lag besonders am bunten Programm für Jung und Alt. Besonders gespannt sein dürften die Gäste auf die rund 70 Kunsthandwerker, die sich teilweise an den Ständen bei der Arbeit über die Schulter schauen lassen. Neben Künstlern zeigen aber auch Gartenbauer und Blumenfreunde ihre Neuigkeiten und bieten diese zum Verkauf an. Abgerundet wird das bunte Treiben im Klosterinnenhof durch eine kleine Gewerbeschau, die der heimische Wirtschaftsverband wieder auf die Beine gestellt hat und verschiedene Attraktionen im begleitenden Kinderprogramm.

Essen und Trinken beim Klosterhoffest in Thierhaupten

Für die Bewirtung sorgen die ehrenamtlichen Helfer von Gartenbau- und Fischereiverein. Musikalisch begleitet wird das Klosterhoffest, das gegen 18 Uhr enden wird, von der Jugendkapelle und der Formation "Gschmackla", beide vom Musikverein Thierhaupten. Als Vorsichtsmaßnahme müssen alle Aussteller im Klosterinnenhof Platz finden und dürfen nicht mehr in den Räumlichkeiten des Klosters und des Herzog-Tassilo-Saals ihre Waren feilbieten.

