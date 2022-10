Thierhaupten

vor 17 Min.

Thierhaupter Feuerwehrleute machen sich auf den Weg in die Ukraine

"Florian Thierhaupten 20/1" ist bereit für seine große Reise in die Ukraine.

Plus Ein altes Feuerwehrauto geht ins Kriegesgebiet. Viele Bürgerinnen und Bürger haben beim Rathaus noch Spenden vorbeigebracht. Wie es vor der Abreise ausschaut.

Von Melanie Langenwalter Artikel anhören Shape

Statt ihr altes Feuerwehrauto zu verschrotten, hatten die Thierhaupter Feuerwehrleute eine bessere Idee: Sie schicken es auf große Fahrt, zu Menschen, die es wirklich gut gebrauchen können. Am Donnerstag, 20. Oktober, ist es so weit. Der Vorsitzende Gabriel Roth und der Kommandant Lukas Weidhüner von der Feuerwehr Thierhaupten machen sich mit „Florian Thierhaupten 20/1″ auf den Weg in die Ukraine. Dabei nehmen sie nicht nur Proviant für die Fahrt mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen