Unbekannter zersticht Autoreifen

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bislang unbekannter Täter alle vier Reifen eines in der Fuggerstraße geparkten Pkw in Welden zerstochen. Der Sachschaden wird mit etwa 600 Euro angegeben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen, Telefon 08291-18900 zu melden. (AZ)