Ein Jubelfest mit Hindernissen auf der Bühne in Unterschöneberg

Komödie im Lagerhaus: "Die turbulente Fahnenweihe" hat am Freitag, 17. November, in Unterschöneberg Premiere. Für einige Vorführungen gibt es noch Karten.

Eigentlich hat der Vorsitzende Max Fichtl (Christian Enderle) ein rauschendes Fest zum 100. Bestehen des Heimat- und Trachtenvereins Grasgrün mit Fahnenweihe und 85 Gastvereinen perfekt geplant. Doch es kommt alles anders. Das Lampenfieber vor der obligatorischen Rede würde Fichtl ja noch in den Griff bekommen, aber dass sich seine eigene Tochter Lisa (Christine Rieger) in den smarten DJ Jimmy (Simon Litzel) verguckt und alle Hoffnung auf eine ökonomisch einträgliche Hochzeit mit dem linkischen Lechner Martl (Daniel Skiba) zunichte macht, ist ein herber Schlag. Als dann noch eine fast vergessene Flamme aus Jugendtagen (Sandra Bulla) auftaucht, vergeht dem Vereinsvorsitzenden die Festesfreude völlig.

Die letzten Proben laufen in Unterschöneberg

All diese unterhaltsamen Verwicklungen und deren Auflösung in Marianne Santls Komödie „Die turbulente Fahnenweihe“ kann das Publikum an zwei Wochenenden im Lagerhaus Unterschöneberg verfolgen. Derzeit laufen unter der Spielleitung von Sabine Albrecht und Stefan Baur die letzten Proben, bevor die Theatergruppe am Freitag, 17. November, um 20 Uhr die Premiere ihres neuen Stücks feiert.

Weitere Aufführungen folgen am Samstag, 18. November, sowie am Freitag und Samstag, 24. und 25. November, ebenfalls jeweils um 20 Uhr. Die Samstagsvorstellungen sind bereits ausverkauft. Für die Freitagsvorstellungen können Karten von Montag bis Freitag zwischen 17 und 18 Uhr bei Familie Seidl, Telefon (0 82 95) 6 69 18 57, bestellt werden. Für die Kindervorstellung am Samstag, 18. November, um 14 Uhr ist keine Reservierung erforderlich.

