Mittagessen in der Ustersbacher Kita wird nur wenig teurer

In Ustersbach hat der Betreiber der Gemeinde ein Angebot gemacht, das auch den Bürgermeister freut. Er will Belastungen für Familien gering halten.

Die Eltern in Ustersbach können weiter aufatmen. Die Beiträge zum Mittagessen der Kinder werden zum 1. Oktober nur geringfügig steigen. Dafür hat sich der Gemeinderat auf seiner letzten Sitzung einstimmig ausgesprochen. Im Frühjahr hatte man bereits die jährliche Erhöhung der Betreuungskosten zum neuen Kitajahr ausgesetzt.

Ein Essen wöchentlich für Krippenkinder wird ab Oktober in Ustersbach 7,90 (bisher 7,60) Euro pro Monat kosten, für Kindergarten-kinder 10,50 (bisher zehn) Euro und für Hortkinder 13 (bisher 12,20) Euro. Bei jeweils drei Essen pro Woche sind es für Kinder bis zwei Jahren monatlich 23,70 (bisher 22,80), für Kinder ab drei Jahren 31,50 (bisher 30 Euro) und für Schulkinder 39 (bisher 36,60) Euro. Bei jeweils fünf Essen pro Woche zahlen Eltern von Krippenkindern 39,50 (bisher 38) Euro, von Kindergartenkindern 52,50 (bisher 50) Euro und von Hortkindern 65 (bisher 61 Euro).

Kita-Mittagessen: Freude in der Gemeinde Ustersbach über den Preisvorschlag

Grundlage für die moderate Anpassung sei der Preisvorschlag des Betreibers, so Bürgermeister Willi Reiter (CSU), und die Bereitschaft der Gemeinde, die Hälfte der Personalkosten weiterhin zu übernehmen. "Alle Bürger sind durch steigende Kosten genug belastet", sagte er vor der Abstimmung. Der Gemeinderat nahm seinen Vorschlag an, die Ausgaben für die Spülkraft bis auf Weiteres hälftig zu übernehmen. Angelika Ortner von den Aktiven Bürgern Ustersbach (ABU) war erfreut über die "erstaunlich niedrige Erhöhung". Der Aufschlag in anderen Kitas läge deutlich höher; sie sprach von 20 Euro im Monat.

Im Vergleich zu anderen Gemeinden fällt die Beitragsanhebung für das Mittagessen der Ustersbacher Kinder tatsächlich moderat aus. Die Kosten liegen in Kutzenhausen, wie zuletzt berichtet, teilweise um die Hälfte höher. Dort zahlen die Eltern für das Mittagessen eines Krippenkindes ab September 2,80 Euro, für das eines Kindergarten- und Schulkindes 4,50 Euro. Rechnet man die monatlichen Beiträge in Ustersbach jeweils auf ein Essen um, liegt der Preis ab Oktober dort in der Krippe nur bei 1,80 Euro, im Kindergarten bei 2,40 Euro und im Hort bei 3 Euro. (seyr)

