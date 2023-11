Georg Egger feiert 50. Priesterjubiläum in Violau

Viele Gäste nahmen an der feierlichen Zeremonie zum Jubiläum des früheren Seelsorgers von Violau teil.

Mit einer gut gefüllten Wallfahrtskirche St. Michael in Violau zeigten die Gläubigen der Pfarrei Violau ihre immer noch tiefe Verbundenheit mit ihrem früheren Pfarrer Georg Egger, der von 1981 bis 1993 in der Pfarrei Violau als Seelsorger tätig war. Der feierte hier vor kurzem sein 50. Priesterjubiläum. Auch für seine Assistentin Johanna, die in ihren Kinder- und Mädchengruppen Persönlichkeiten geprägt hat, gab es Dank und Anerkennung. Eine Delegation früherer Jugendwallfahrtsengagierter aus Agawang und Umgebung ließ es sich nicht nehmen, ihre Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Die Musikgruppe „Heischniggl“ und Organist Johann Mayer sorgten abwechselnd für festliche Stimmung.

Pfarrer Egger bedankte sich bei seiner Ansprache bei allen und ging dann auf das Evangelium des Tages mit den klugen und törichten Jungfrauen ein. Sichtlich gerührt nahm der Jubilar das für ihn gestaltete Buch mit Fotos und Erinnerungen seiner Jahre in Violau entgegen. Der Pfarrgemeinderat veranstaltete nach dem Dankgottesdienst einen Empfang im Pfarrheim. Dort spielten die „Heischniggl“ ein Potpourri aus Musikstücken seiner Jahre in Violau, das für Begeisterung sorgte. Zahlreiche Besucher gratulierten dem Jubilar und schwelgten in Erinnerungen. (AZ)