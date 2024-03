Violauer Frauen begehen den Weltgebetstag

Mit einem Buffet und vielen extra einstudierten Liedern feierten Frauen in Violau den Weltgebetstag.

Alljährlich treffen sich engagierte Frauen um das Team von Irene Skarke zum Weltgebetstag der Frauen in Violau. Die Singgruppe Heischniggl studiert für den Anlass die extra für diese Gebetsordnung zusammengestellten Lieder ein. Interessiert lauschten die Anwesenden den Berichten von Frauen aus Palästina und konnten über zahlreiche Fotos einen Eindruck von diesem Land gewinnen. Wie immer gab es zum Abschluss ein Bufett von den Violauer Frauen. An Spenden sind 285 Euro für Projekte, die Frauen und Kinder stärken, zusammengekommen. Darunter sind auch zwölf Projekte in Israel und Palästina, bei mehreren davon arbeiten israelische und palästinensische Akteurinnen zusammen. Der nächste Weltgebetstag findet am Freitag, 7. März 2025 statt. Dieser kommt dann von den Cookinseln mit dem Titel: "I Made You Wonderful". (AZ)