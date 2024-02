Neusässer Jugendteams auf Erfolgskurs

Obwohl der VC Neusäß noch nicht allzu lange am aktiven Volleyball-Ligabetrieb teilnimmt, können die verschiedenen Mannschaften immer wieder Erfolge verbuchen.

Zum ersten Mal seit Bestehen des VC Neusäß ging in dieser Saison eine Volleyballmannschaft in der Spielklasse U11 an den Ligastart. Mit sieben bis neun Jahren waren die Jungs zum Teil deutlich jünger als ihre Gegnerinnen und Gegner. Das Qualifikationsturnier Inchenhofen mit insgesamt zehn Mannschaften aus dem Landkreis Augsburg war für die Neusässer Vincent Göhs, Luis Czechowski und Michael Gretz zugleich der erste Auftritt im offiziellen Spielbetrieb. Nach zahlreichen spannenden Spielen holten sie sich unerwartet den Turniersieg und spielen nun im März in einem weiteren Turnier um die schwäbische Meisterschaft mit.

Auch die Neusässer U18-Jungs hatten sich für die schwäbischen Meisterschaften qualifizieren können. Hier gelang nach umkämpften Spielen gegen die starke Konkurrenz überraschend die Qualifikation fürs Halbfinale und ein sehr erfreulicher vierter Platz von 16 teilnehmenden Teams. (pme)