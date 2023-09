Waltershofen

18:03 Uhr

Weltmeisterschaft: Wenn Waltershofer Gladiatoren Senf um die Wette essen

Plus Die „Senfmaster“ vom TSG Lechbruck Waltershofen ermittelten den „Weltmeister“ im Senfessen. Die „Senfgladiatoren“ kämpften dabei auch um einen neuen „Weltrekord“.

Von Ludwig Wenisch

Zu der ohnehin nicht zu kurzen Liste an kuriosen Wettkämpfen, die bereits in Nah und Fern ausgetragen wurden, konnte der TSG Lechbruck Waltershofen am Samstag seinen Senf dazugeben: Insgesamt 18 „Senfgladiatoren“ aßen auf dem Sportplatz des Vereins um die Wette, um der erste „Senfweltmeister“ zu werden. Bei wolkenlosem Sommerwetter versammelte sich ein überschaubares, aber enthusiastisch mitfieberndes Publikum, um ihnen zuzujubeln. Am Ende gab es neben einem vergoldeten Senfgürtel noch die Urkunde für einen Weltrekord zu verleihen.

Zu Beginn des Wettkampfes erklärte „Senfmaster“ Moritz Dorfmüller den Anwesenden das Regelwerk – und erinnerte alle daran, dass es hier keineswegs nur um möglichst schnelles, zügelloses Verschlingen der gelben Würzpaste ging. Stattdessen traten in K.-o.-Runden immer zwei „Senfgladiatoren“ Auge in Auge gegeneinander an. In jeder Runde galt es für die Teilnehmer, fünf volle Esslöffel Senf schneller als der jeweilige Kontrahent zu verschlingen.

