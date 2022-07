Welden

„Pfaffensud“ – Eine vergnügliche Krimi-Lesung in Welden

Andreas Schröfl arbeitet bereits am 7. Fall für den Sanktus. „Danach wird aber Schluss sein“, sagte er. In Welden las er aus seinem Krimi vor.

Plus Autor Andreas Schröfl liest in Welden aus seinem Krimi "Pfaffensud". Hobbydetektiv und Bierbrauer Sanktus hat darin wieder einen spannenden Fall zu lösen.

Von Michaela Krämer

Bildhaft dargestellte Figuren in einer kurzweilig und humorvoll verpackten Geschichte in einer rundum entspannten Atmosphäre: So präsentierte Andreas Schröfl seinen aktuellen Krimi „Pfaffensud“ um den kauzigen Hobbydetektiv und Bierbrauer Sanktus. „Es sind einige Wiederholungstäter zur Lesung gekommen“, stellte der Autor bei einem Blick ins Publikum fest.

