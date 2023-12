Überprüfung angekündigt: Welche Art des Heizens ist in Welden am sinnvollsten?

Plus Welden möchte eine sogenannte kommunale Wärmeplanung aufstellen. Dazu sollen nun alle Gebäude der Gemeinde überprüft werden.

Ölheizung, Gas, oder Wärmepumpe? Beim Thema Heizen gibt es viele Optionen. Welche für ihre Gebäude die beste ist, will die Gemeinde Welden herausfinden. Dazu soll eine sogenannte kommunale Wärmeplanung in Auftrag gegeben werden. Das wurde nun beschlossen:

Der Markt Welden hat sich einstimmig für die Wärmeplanung ausgesprochen und die Durchführung auf das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster übertragen. Das Bundeskabinett hat eine einheitliche Wärmeplanung auf den Weg gebracht, da bisher in jeder Kommune die Voraussetzungen dafür unterschiedlich waren. Laut Bürgermeister Stefan Scheider wird die Wärmeplanung mit 90 Prozent gefördert, wenn der Antrag bis Ende 2023 gestellt wird. Sollte die Frist überschritten sein, stehen aus jetziger Sicht nur noch 60 Prozent der Förderung zur Verfügung. „Es wird geprüft, wie viele kommunale Gebäude derzeit mit welcher Wärme versorgt sind.“ Ein Fachbüro soll diese Prüfung durchführen.