Westendorf

vor 19 Min.

So geht es mit dem Hochwasserschutz in Westendorf weiter

Der Hochwasserschutz an der Schmutter ist in Westendorf seit Jahren ein Thema.

Plus Der Deich wurde nach 16 Jahren eingeweiht. Jetzt ist die Bachstraße an der Reihe. Und das soll auf einmal ganz schnell gehen.

Von Steffi Brand

Vergangenen Sommer fand die Einweihung des Hochwasserdeichs statt, der die letzten Jahre in der Gemeinde Westendorf zumindest planerisch und theoretisch bestimmte. 16 Jahre nahm das Vorhaben insgesamt in Anspruch. Seit der Fertigstellung im Juli 2021 ist der Hochwasserdeich zwar "optisch hergestellt, aber noch nicht mängelfrei abgenommen", erklärte Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter in der Gemeinderatssitzung. Dennoch soll nun mit voller Kraft der Ausbau der Bachstraße angeschoben werden, die nötig ist, um die Renaturierung des Schmütterles anzugehen – eigentlich ein Projekt der Dorferneuerung, die seit 2007 läuft.

