Frau fällt vom Rad und verletzt sich im Gesicht

Eine Frau ist in Wollishausen vom Fahrrad gestürzt. Die Folgen sind Schnitterlverletzungen im Gesicht.

Bergab auf einem geschotterten Weg zu radeln, sorgt oft für Schreckmomente. Eine Radfahrerin in Wollishausen fuhr am Freitagabend um 18.25 Uhr so eine Strecke, den Amselweg, hinab und stürzte. Dabei erlitt sie Schnittverletzungen im Gesicht. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in die Uniklinik Augsburg gebracht. Am Fahrrad entstand kein Schaden, wie die Polizei mitteilt. (jah)

Lesen Sie dazu auch